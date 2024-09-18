Инсайдер сообщил, чем Samsung Galaxy S25 будет лучше iPhone 16 Pro Max

Samsung активно готовит к выходу новую серию Galaxy S25, а между тем в сети появляются все новые подробности о новинках.

Известный инсайдер Ice Universe рассказал, чем модель Galaxy S25 Ultra превзойдет iPhone 16 Pro Max.

По его данным, главное преимущество Galaxy S25 Ultra — это более узкие рамки вокруг дисплея. Они будут на 0,2 мм уже, чем у iPhone 16 Pro Max, при одинаковой диагонали экрана в 6,9 дюйма.

Кроме того, инсайдер отметил разницу в толщине объективов основной камеры. У Galaxy S25 Ultra они выступают на 2,4 мм, тогда как у iPhone 16 Pro Max этот показатель составляет 4,3 мм.

Ранее сообщалось, что Galaxy S25 Ultra будет иметь корпус со скругленными углами, чип Snapdragon 8 Gen 4, до 16 ГБ оперативной памяти и работать на Android 15 с оболочкой One UI 7.1. Дата презентации серии Galaxy S25 пока не объявлена.