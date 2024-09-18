Главная » Новости

Инсайдер сообщил, чем Samsung Galaxy S25 будет лучше iPhone 16 Pro Max

Автор На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

Samsung активно готовит к выходу новую серию Galaxy S25, а между тем в сети появляются все новые подробности о новинках.

Инсайдер сообщил, чем Samsung Galaxy S25 будет лучше iPhone 16 Pro Max

Известный инсайдер Ice Universe рассказал, чем модель Galaxy S25 Ultra превзойдет iPhone 16 Pro Max.

По его данным, главное преимущество Galaxy S25 Ultra — это более узкие рамки вокруг дисплея. Они будут на 0,2 мм уже, чем у iPhone 16 Pro Max, при одинаковой диагонали экрана в 6,9 дюйма.

Кроме того, инсайдер отметил разницу в толщине объективов основной камеры. У Galaxy S25 Ultra они выступают на 2,4 мм, тогда как у iPhone 16 Pro Max этот показатель составляет 4,3 мм.

Инсайдер сообщил, чем Samsung Galaxy S25 будет лучше iPhone 16 Pro Max Инсайдер сообщил, чем Samsung Galaxy S25 будет лучше iPhone 16 Pro Max

Ранее сообщалось, что Galaxy S25 Ultra будет иметь корпус со скругленными углами, чип Snapdragon 8 Gen 4, до 16 ГБ оперативной памяти и работать на Android 15 с оболочкой One UI 7.1. Дата презентации серии Galaxy S25 пока не объявлена.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.