Инсайдер показал новые цвета iPhone 16 Pro Max

Инсайдеры раскрыли предполагаемую расцветку и дизайн флагманов Apple следующего поколения, премьера которых ожидается осенью 2024 года.

Известный инсайдер SonnyDickson опубликовал макеты iPhone 16 Pro и 16 Pro Max в новых цветах:

Титановый натуральный;

Титановый белый;

Титановый черный.

Ранее сообщалось также о цвете «Титановый розовый», заменяющем «Титановый синий» у поколения 15.

Черный вариант станет более темным, а натуральный немного темнее предшественников.