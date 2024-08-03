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Инсайдер показал новые цвета iPhone 16 Pro Max

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Инсайдеры раскрыли предполагаемую расцветку и дизайн флагманов Apple следующего поколения, премьера которых ожидается осенью 2024 года.

Инсайдер показал новые цвета iPhone 16 Pro Max

Известный инсайдер SonnyDickson опубликовал макеты iPhone 16 Pro и 16 Pro Max в новых цветах:

Титановый натуральный;
Титановый белый;
Титановый черный.
Ранее сообщалось также о цвете «Титановый розовый», заменяющем «Титановый синий» у поколения 15.

Черный вариант станет более темным, а натуральный немного темнее предшественников.

В Сети появились первые фотографии флагмана IPhone 16 Pro Max

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