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В Сети появились первые фотографии флагмана IPhone 16 Pro Max

Автор На чтение 1 мин Просмотров 71 Опубликовано

Блогер Majin Bu опубликовал фотографии макета нового смартфона iPhone 16 Pro Max рядом с iPhone 15 Pro Max, позволяющие оценить изменения в размерах новинки.

В Сети появились первые фотографии флагмана IPhone 16 Pro Max

Ожидается, что iPhone 16 Pro Max будет иметь экран диагональю 6,9 дюйма, в отличие от 6,7 дюйма у предыдущих моделей последних лет.

Кроме того, новое поколение iPhone Pro ожидается с новой 48-мегапиксельной камерой и физической кнопкой на боковой грани для управления камерой. Однако, как видно на фотографиях, дизайн устройства остается неизменным.

В Сети появились первые фотографии флагмана IPhone 16 Pro Max

 

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