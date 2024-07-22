Инсайдер Ice Universe раскрыл характеристики «народного» iPhone SE 4

Известный инсайдер опубликовал информацию не только о флагманской линейке смартфонов iPhone 2025 года, но и назвал характеристики «народной» модели iPhone SE 4.

Об этом смартфоне упоминалось инсайдерами не раз, и иногда информация была противоречива. Так, согласно информации Ice Universe, iPhone SE 4 будет иметь одну камеру на задней панели с разрешением 48 мегапикселей.

Также сообщается, что размер экрана составит 6,06 дюйма, что значительно больше, чем у iPhone SE 3 с 4,7-дюймовым дисплеем. Однако вероятно, что обновление экрана будет ограничено частотой 60 Гц, что может показаться устаревшим, поскольку даже среднеклассные смартфоны на Android уже предлагают более плавные дисплеи с частотой 90 или 120 Гц.

iPhone SE 4 будет работать на новейшем процессоре Apple A18 Bionic. Источник также упоминает наличие 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а также модема, который может быть предоставлен Apple или Qualcomm.

Несколько деталей дизайна, раскрытых информатором, включают алюминиевую боковую рамку. Это соответствует предыдущим слухам, которые предполагали отказ от культовой кнопки «Домой» и массивных рамок старых моделей SE в пользу дизайна, более схожего с текущей линейкой iPhone.

Также упоминается использование технологии распознавания лица Face ID, которая заменит систему Touch ID, применяемую в предыдущих моделях.

В заключение, утечка информации предполагает, что iPhone SE 4 будет оснащен портом USB-C, что является долгожданным изменением, учитывая текущий разъем Lightning. Ожидается, что цена новой модели iPhone SE 4 будет составлять от 499 до 549 долларов. По слухам, официальный релиз ожидается где-то между мартом и маем 2025 года.