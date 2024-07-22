Инсайдер Ice Universe слил в сеть подробности о линейке iPhone 17 2025 года

Этой осенью американская компания представит новую линейку iPhone 16, но инсайдер опубликовал в сети информацию о смартфонах 2025 года, и более того, даже назвал цены на них.

Известный информатор Ice Universe рассказал в Weibo, что серия iPhone 17 будет состоять из четырех моделей, но с некоторым отличием — модель iPhone 17 Slim заменит модель iPhone 17 Plus. Таким образом, доступными будут iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и новый 17 Slim.

Стандартные iPhone 17 и 17 Pro будут иметь экран размером 6,27 дюйма, а Slim и Pro Max будут иметь экраны размером 6,65 и 6,86 дюйма соответственно. Интересно, что все модели линейки iPhone 17 будут поддерживать частоту обновления экрана 120 Гц и технологию LTPO.

Это приблизит стандартные модели iPhone к моделям Pro в плане технологии отображения. Кроме того, сохранится знакомый дизайн с динамичным островком.

Улучшения камеры также будут доступны, особенно для моделей Pro. Смартфоны получат тройную камеру с разрешением 48 мегапикселей, включающую основной, телеобъектив и широкоугольный объективы, а также датчик времени полета, хотя тут можно поспорить, ведь есть данные, что у iPhone 16 основной модуль получит большее разрешение.

Подробности о камерах для стандартных iPhone 17 и 17 Slim пока неизвестны, но предполагается, что базовая модель будет иметь систему с двумя камерами.

Что касается производительности, то iPhone 17 и 17 Slim, по слухам, будут оснащены процессором Apple A19 Bionic, а модели Pro получат более мощный чип A19 Pro, который будет создан с использованием передового 3-нм технологического процесса TSMC. Ожидается, что во всех моделях будет установлен модем Qualcomm Snapdragon для сотовой связи.

Среди других интересных особенностей — наличие универсального порта USB-C, технологии распознавания лица Face ID, алюминиевой рамки для стандартных моделей и титановой рамки для моделей Pro.

Что касается цены, то по слухам iPhone 17 будет стоить от 799 долларов, а iPhone 17 Slim может оцениваться примерно в 1299 долларов, что делает его самым дорогим вариантом в линейке.

Таким образом, он будет дороже, чем iPhone 17 Pro и Pro Max, стоимость которых, предположительно, составит 1099 и 1199 долларов соответственно.

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