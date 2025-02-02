Индия разрабатывает собственную модель ИИ для конкуренции с ChatGPT и DeepSeek

Индия планирует выпустить свою собственную модель искусственного интеллекта, которая может конкурировать с ChatGPT и DeepSeek.

Министр электроники и информационных технологий Ашвини Вайшнав сообщил об этом на недавнем мероприятии, посвящённом ИИ. По его словам, новая модель будет доступна по более низкой цене и может быть готова в течение 8–10 месяцев.

Индийские исследователи создают экосистему ИИ, ориентированную на потребности местных пользователей, включая лингвистические и культурные аспекты. В разработке участвуют 18 693 графических процессора, что значительно меньше, чем у ChatGPT, который использовал около 25 000 графических процессоров.

Ожидается, что стоимость использования индийской модели составит всего 100 рупий (примерно 1,15 доллара) в час, благодаря государственной субсидии. Это заявление прозвучало после новостей о том, что исследователи из Калифорнийского университета в Беркли создали DeepSeek AI всего за 30 долларов.