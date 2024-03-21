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Илон Маск намерен выпустить имплант, который сможет возвращать зрение

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Еще не утих ажиотаж вокруг новости о первом пациенте с вживленным чипом, который смог силой мысли играть в шахматы и видеоигры, как Илон Маск в социальной сети сделал еще одно заявление.

Основатель компании Neuralink Илон Маск заявил, что уже ведется разработка мозгового импланта, который вернет зрение слепым людям.

Он назвал этот продукт «Blindsight» и уверен, что с помощью него можно будет восстановить зрительные функции даже у тех, кто никогда не видел.

Маск указал, что изначально разрешение может быть низким, но в будущем оно сможет достичь уровня обычного человеческого зрения.

Первые эксперименты с участием животных уже проводились, и как заметил Маск, животные не пострадали.

 

 

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