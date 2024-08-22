Илон Маск в течение 10 лет намерен установить чипы Neuralink миллионам людей

Сегодня компания Neuralink Илона Маска поделилась успехами по вживлению чипа второму пациенту. Наряду с этим в социальной сети Маск опубликовал сообщение.

Илон Маск заявил, что в ближайшие 10 лет миллионы людей начнут использовать мозговые импланты от Neuralink.

Если все пойдет по плану, в течение следующих нескольких лет количество пользователей может достичь сотен, затем десятков тысяч через пять лет, и, возможно, миллионов за десятилетие.

Недавно в Неврологическом институте Барроу успешно прошла операция по установке чипа у второго пациента, Алекса.

Его выписали на следующий день, и сейчас он уже управляет игрой Counter-Strike 2 силой мысли и работает в программном обеспечении САПР.