Главная » Новости

Пациент с Neuralink смог сыграть в Counter-Strike 2 уже после 5 минут после подключения чипа

Автор На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, сообщила о значительных достижениях второго пациента, Алекса, которому вживили мозговой чип. Алекс смог управлять курсором мыши силой мысли и сыграть в шутер Counter-Strike 2.

Пациент с Neuralink смог сыграть в Counter-Strike 2 уже после 5 минут после подключения чипа

Всего через пять минут после подключения чипа Алекс начал управлять мышью. Он также быстро освоил программное обеспечение CAD Fusion 360 и разработал специальное крепление для зарядной станции Neuralink, которое было напечатано на 3D-принтере и интегрировано в его систему.

Компания показала видео, на котором Алекс играет в Counter-Strike 2, перемещается по карте, прыгает, целится и стреляет во врагов. Он отметил: «Я могу думать о том, куда смотреть, и он попадает туда, куда я хочу».

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.