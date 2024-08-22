Пациент с Neuralink смог сыграть в Counter-Strike 2 уже после 5 минут после подключения чипа

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, сообщила о значительных достижениях второго пациента, Алекса, которому вживили мозговой чип. Алекс смог управлять курсором мыши силой мысли и сыграть в шутер Counter-Strike 2.

Всего через пять минут после подключения чипа Алекс начал управлять мышью. Он также быстро освоил программное обеспечение CAD Fusion 360 и разработал специальное крепление для зарядной станции Neuralink, которое было напечатано на 3D-принтере и интегрировано в его систему.

Компания показала видео, на котором Алекс играет в Counter-Strike 2, перемещается по карте, прыгает, целится и стреляет во врагов. Он отметил: «Я могу думать о том, куда смотреть, и он попадает туда, куда я хочу».