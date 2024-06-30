ИИ-устройство Rabbit R1 имеет ещё и серьезную уязвимость

Сообщество разработчиков Rabbitude обнаружило уязвимость в устройстве Rabbit R1, которая позволяет третьим лицам получить доступ к конфиденциальной информации.

16 мая разработчики обнаружили в коде Rabbit R1 несколько важных ключей API, которые позволяют читать ответы устройства, включая личные данные. Ключи использовались для запросов и ответов ИИ-устройства через облачную систему Rabbit, где содержалась конфиденциальная информация пользователей из различных сервисов, включая ElevenLabs, Azure, Yelp и Google Maps.

Из-за этой уязвимости любой человек может получить доступ к конфиденциальным данным, блокировать устройство R1, изменять ответы и другое. Rabbitude утверждает, что Rabbit была осведомлена об этой проблеме, но ничего не сделала для ее исправления.

Rabbit отозвала ключи API 11 компаний и добавила страницу на своем сайте, посвященную расследованию этой уязвимости. Компания заявила, что на данный момент неизвестно о возможных утечках данных или нарушениях и обещала предоставить обновленную информацию по мере получения подробностей.

Ранее стало известно, что названное революционным ИИ-устройство Rabbit R1 оказалось Android-приложением.

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