ИИ-помощник Microsoft Copilot появился во вкладке браузера Edge

Корпорация Microsoft интегрировала сервис искусственного интеллекта Copilot в браузер Edge. О новой функции стало известно после выхода бета-версии браузера. Теперь в Microsoft Edge появилась отдельная вкладка, предназначенная для работы с Copilot, виртуальным помощником, который предоставляет текстовые ответы, генерирует изображения и помогает составлять планы.

По умолчанию Copilot отображается на боковой панели, но с последними обновлениями пользователи могут установить его в качестве новой вкладки, заменив стандартную панель поиска Bing и другие элементы. Для этого необходимо загрузить последнюю версию браузера Microsoft Edge (137.0.3274.0 или более новую) и активировать экспериментальные функции через настройки страницы edge://flags.

Функция Copilot в браузере еще находится в стадии тестирования, и Microsoft предупреждает, что некоторые экспериментальные опции могут работать с ошибками. Тем не менее, для пользователей, готовых попробовать новые возможности, это шанс оценить функциональность Copilot в реальной работе.