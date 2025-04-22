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ИИ-помощник Microsoft Copilot появился во вкладке браузера Edge

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Корпорация Microsoft интегрировала сервис искусственного интеллекта Copilot в браузер Edge. О новой функции стало известно после выхода бета-версии браузера. Теперь в Microsoft Edge появилась отдельная вкладка, предназначенная для работы с Copilot, виртуальным помощником, который предоставляет текстовые ответы, генерирует изображения и помогает составлять планы.

ИИ-помощник Microsoft Copilot появился во вкладке браузера Edge

По умолчанию Copilot отображается на боковой панели, но с последними обновлениями пользователи могут установить его в качестве новой вкладки, заменив стандартную панель поиска Bing и другие элементы. Для этого необходимо загрузить последнюю версию браузера Microsoft Edge (137.0.3274.0 или более новую) и активировать экспериментальные функции через настройки страницы edge://flags.

Функция Copilot в браузере еще находится в стадии тестирования, и Microsoft предупреждает, что некоторые экспериментальные опции могут работать с ошибками. Тем не менее, для пользователей, готовых попробовать новые возможности, это шанс оценить функциональность Copilot в реальной работе.

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