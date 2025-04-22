В Windows 11 появилась скрытая кнопка «Завершить задачу» на панели задач

В Windows 11 появилась новая функция, которая позволяет быстро завершать зависшие приложения прямо с панели задач. Кнопка «Завершить задачу» добавляется в контекстное меню и работает по аналогии с диспетчером задач, но доступна в одно касание.

Для её активации необходимо перейти в меню: «Параметры» > «Система» > «Для разработчиков» и включить опцию «Завершить задачу». После этого при нажатии правой кнопкой мыши на значок работающего приложения в панели задач появится пункт «Завершить задачу», позволяющий мгновенно закрыть программу.

Функция может быть особенно полезна в случаях, когда приложение перестаёт отвечать, а стандартная кнопка закрытия в окне не работает. Ранее для принудительного завершения процесса требовалось открывать диспетчер задач, находить нужное приложение и завершать его вручную.

Механизм работы функции следующий: сначала Windows пытается закрыть приложение через команду WM_CLOSE — ту же, что используется при нажатии на кнопку «X». Если программа не реагирует, система идентифицирует связанный процесс и принудительно завершает его с помощью функции TerminateProcess, аналогично действиям диспетчера задач.

При этом завершать системные процессы, такие как проводник (File Explorer), через эту кнопку нельзя — для подобных задач по-прежнему требуется диспетчер задач.