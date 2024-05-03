Главная » Новости

Опубликован ещё один список смартфонов Samsung с обновлением до One UI 6.1 с Galaxy AI

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Компания Samsung наконец выпустила обновление One UI 6.1 для широкого спектра устройств, начиная с семейства Galaxy S22, серии Galaxy S21, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Fold3. Пока обновление доступно только в Южной Корее, но ожидается его глобальное распространение.

Основной новинкой One UI 6.1 является набор функций Galaxy AI. Для старых флагманов Samsung предлагается ограниченный набор этих функций, но они должны улучшить взаимодействие с пользователями.

Серия Galaxy S21 и Galaxy Z Flip3 получат функцию Circle to Search, которая позволяет пользователям просто нарисовать круг вокруг объекта, чтобы получить информацию о нем.

Galaxy Z Fold3 получит более широкий набор функций Galaxy AI, включая обои, созданные искусственным интеллектом, обобщение веб-страниц, автоматические шаблоны в Samsung Notes, перевод в реальном времени и другие.

Серии Galaxy S22, Z Flip4 и Z Fold4 получат полный набор функций Galaxy AI, сравняв их с серией Galaxy S24.

Samsung активно работает над внедрением интеллектуальных функций на большее количество своих телефонов и планирует выпустить более 100 миллионов устройств с Galaxy AI к концу года.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.