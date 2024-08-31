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Игровые Red Magic засветились в базе данных бенчмарка Geekbench

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Недавно в базе данных Geekbench появились результаты тестирования новых игровых планшетов Red Magic, которые компания уже анонсировала, опубликовав тизеры. 

Игровые Red Magic засветились в базе данных бенчмарка Geekbench

Эти данные не только продемонстрировали уровень производительности устройств, но и подтвердили их основные технические характеристики, такие как процессоры и объём оперативной памяти.

Старшая модель, Red Magic Gaming Pad, будет оснащена флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти. В тестах Geekbench 6 она показала впечатляющие результаты: 2268 баллов в одноядерном тесте и 7120 баллов в многопоточном.

Более доступная версия планшета использует процессор Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой 3,19 ГГц. В конфигурации с теми же 16 ГБ оперативной памяти её результаты составили 2060 баллов в одноядерном тесте и 5675 баллов в многопоточном.

Презентация новых планшетов Red Magic запланирована на 5 сентября.

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