Новый планшет Red Magic получит разогнанный Snapdragon 8 Gen 3

Ранее стало известно, что презентация нового планшета состоится в следующем месяце. Теперь бренд еще больше подогревает интерес к новинке, публикуя тизеры.

В них сообщается, какой процессор используется в планшете и какую производительность он выдает в тестах.

Так, новый планшет Red Magic будет оснащён разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version и системой охлаждения PAD Magic Cooling ICE 2.0.

Планшет уже продемонстрировал впечатляющие результаты в тестах AnTuTu, набрав 2 352 902 балла.

Ожидается, что устройство будет доступно в двух размерах корпуса. Более подробную информацию производитель раскроет в ближайшее время.