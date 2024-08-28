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Новый планшет Red Magic получит разогнанный Snapdragon 8 Gen 3

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Ранее стало известно, что презентация нового планшета состоится в следующем месяце. Теперь бренд еще больше подогревает интерес к новинке, публикуя тизеры.

Новый планшет Red Magic получит разогнанный Snapdragon 8 Gen 3

В них сообщается, какой процессор используется в планшете и какую производительность он выдает в тестах.

Так, новый планшет Red Magic будет оснащён разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version и системой охлаждения PAD Magic Cooling ICE 2.0.

Планшет уже продемонстрировал впечатляющие результаты в тестах AnTuTu, набрав 2 352 902 балла.

Ожидается, что устройство будет доступно в двух размерах корпуса. Более подробную информацию производитель раскроет в ближайшее время.

Новый планшет Red Magic получит разогнанный Snapdragon 8 Gen 3 Новый планшет Red Magic получит разогнанный Snapdragon 8 Gen 3

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