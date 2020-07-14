Игровую консоль PlayStation 5 заметили на Amazon

Игровую консоль PlayStation 5 заметили на Amazon14.07.2020 10:25
Похоже, что уже скоро будет раскрыта официальная стоимость нового поколения консоли от Sony.
Дизайн новинки уже рассекречен, а ее продажи должны стартовать в конце года.
При этом цены PlayStation 5 должны объявить уже в ближайшее время, ведь подготовка к выходу PlayStation 5 идет полным ходом.
Недавно консоль появилась на Amazon, где для нее создали отдельную страницу с описанием характеристик и аксессуары к PlayStation 5.
Что касается стоимости, то предполагается, что вариант с оптическим приводом обойдется поклонникам в 499 долларов, а версия без него будет дешевле на 100 долларов.
В сети опубликован черный вариант дизайна консоли PlayStation 5
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