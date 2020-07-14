Игровую консоль PlayStation 5 заметили на Amazon

Похоже, что уже скоро будет раскрыта официальная стоимость нового поколения консоли от Sony.

Дизайн новинки уже рассекречен, а ее продажи должны стартовать в конце года.

При этом цены PlayStation 5 должны объявить уже в ближайшее время, ведь подготовка к выходу PlayStation 5 идет полным ходом.

Недавно консоль появилась на Amazon, где для нее создали отдельную страницу с описанием характеристик и аксессуары к PlayStation 5.

Что касается стоимости, то предполагается, что вариант с оптическим приводом обойдется поклонникам в 499 долларов, а версия без него будет дешевле на 100 долларов.