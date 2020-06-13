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Игровой смартфон Lenovo Legion может первым получить Snapdragon 865+

13.06.2020 16:02

Lenovo свой первый игровой смартфон Legion должна представить в следующем месяце и по слухам это будет самый мощный игровой смартфон среди существующих.
Про Lenovo Legion уже сообщали неоднократно. Его презентацию ждали в начале мая, а в марте были опубликованы рендерные изображения смартфона, а также раскрыта самая богатая комплектация.

По данным Digital Chat station, игровой смартфон от Lenovo будет создан на Snapdragon 865+ или на разогнанном Snapdragon 865.

Недавно стало известно, что компания Qualcomm выпустит улучшенную версию Snapdragon 865, но когда она появится неизвестно, возможно дебют процессора произойдет в Lenovo Legion.

Игровому смартфону еще приписывают систему охлаждения с вентилятором и экран с частотой обновления 90 Гц.

Помимо этого в аппарате должны быть установлены стереодинамики и линейный вибромотор.

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