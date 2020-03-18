Первые изображения игрового смартфона серии Legion появились в Сети

Lenovo скоро представит свой первый игровой смартфон серии Legion. Компания уже начала публиковать интригующие тизеры, а позже в сеть слили изображения смартфона в окружении большого количества аксессуаров для него.

По слухам, в игровом смартфоне будет самое передовое «железо» и поддержка быстрой зарядки мощностью 55 Вт.

Аппарату приписывают процессор Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5 и флеш-накопитель стандарта UFS 3.1.

Что касается аксессуаров, то будут предлагаться разные контролеры и дополнительная система охлаждения, а также поклонникам предложат беспроводные наушники. Когда именно представят смартфон Legion неизвестно.