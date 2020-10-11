Китайская компания намерена выпускать не только свои устройства с собственной операционной системой, но еще и хочет предложить умный экран с аналогом Android, предназначенный для автомобилей.

Как известно, подобные дисплеи создаются для четырех категорий, среди которых офис, автомобиль, спорт и дом.

Huawei выпустит экран для автомобилей с аналогом Android, который появится во втором поколении ОС HarmonyOS.

Эта операционная система является универсальной и может использоваться в разных устройствах, а после смены поколений она еще сможет стать и альтернативой Android в дисплеях для машин.

К сожалению подробностей об этом проекте пока нет.