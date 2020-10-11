Huawei выпустит экран для автомобилей с аналогом Android11.10.2020 15:26
Китайская компания намерена выпускать не только свои устройства с собственной операционной системой, но еще и хочет предложить умный экран с аналогом Android, предназначенный для автомобилей.
Как известно, подобные дисплеи создаются для четырех категорий, среди которых офис, автомобиль, спорт и дом.
Huawei выпустит экран для автомобилей с аналогом Android, который появится во втором поколении ОС HarmonyOS.
Эта операционная система является универсальной и может использоваться в разных устройствах, а после смены поколений она еще сможет стать и альтернативой Android в дисплеях для машин.
К сожалению подробностей об этом проекте пока нет.
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