На мероприятии, посвященном годовщине выхода умных телевизоров китайской компании, выступил руководитель подразделение Huawei IoT Чжи Хао (Zhi Hao).

Этот человек рассказала о планах компании, среди которых оказались интересные новости. Так, в Huawei назвали первый девайс, который получит HarmonyOS 2.0.

Учитывая, что собственная операционная система компании активно используется в телевизорах, они станут первыми, которые получат новую версию ОС, представленную в начале сентября.

Эта система в дальнейшем появится и в других устройствах, а именно в планшетах и умных часах. Позднее ее начнут активно использовать в смартфонах.

Разработчики тестировать мобильную систему начнут в декабре, а для пользователей она станет доступна в начале следующего года.

Среди других новостей от компании стоит отметить появление новых телевизоров. Это будут более доступные модели и представят их до конца текущего года.