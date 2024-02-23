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HUAWEI выпустила подставку с беспроводной зарядкой для смартфонов

Автор На чтение 2 мин Просмотров 11 Опубликовано

HUAWEI, один из ведущих производителей технологических решений, представил свою новую беспроводную док-станцию, которая обещает революционизировать процесс зарядки смартфонов и планшетов.

HUAWEI выпустила подставку с беспроводной зарядкой для смартфонов

Этот аксессуар, совместимый как с устройствами HUAWEI, так и с продукцией Apple, обеспечивает высокую выходную мощность и удобство использования.

Главной особенностью док-станции HUAWEI является наличие двух катушек, которые позволяют заряжать устройства как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Это значительно упрощает процесс зарядки и позволяет пользователю выбирать наиболее удобное положение для своего устройства.

Мощность зарядки достигает впечатляющих 80 Вт, что позволяет быстро и эффективно заряжать смартфоны и планшеты. Для предотвращения перегрева устройств, HUAWEI внедрила активную систему воздушного охлаждения, которая обеспечивает оптимальную температуру даже при интенсивной зарядке.

Док-станция совместима с широким спектром устройств. Она поддерживает последние модели iPhone, включая iPhone 13, 14 и 15, а также популярные планшеты HUAWEI MatePad Pro 10.8. Кроме того, она совместима с различными моделями смартфонов HUAWEI, включая Mate 40, 50, 60 и P30, 40, 50, 60.

HUAWEI выпустила подставку с беспроводной зарядкой для смартфонов

Одной из удобных функций док-станции является возможность обнаружения посторонних металлических предметов на платформе зарядки.

Если система обнаруживает такой предмет без соответствующей индукционной катушки, светодиодная индикация начинает мигать, предупреждая пользователя о возможном препятствии.

Цена новой док-станции и дата начала ее продажи пока не объявлены, но ожидается, что она станет доступным и удобным решением для быстрой зарядки устройств разных брендов.

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