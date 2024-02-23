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REDMAGIC объявила о начале продаж зарядного устройства DAO 150 Вт GaN с RGB-подсветкой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания REDMAGIC объявила о продаже своего зарядного устройства с 1 марта. Цена устройства составит 199 долларов, но клиенты, разместившие заказ до 31 марта, смогут получить скидку в размере 20 долларов.

Осенью зарядное устройство REDMAGIC было доступно для предварительного заказа на Kickstarter по цене от 129 долларов и выше.

Зарядное устройство REDMAGIC DAO 150 Вт GaN имеет четыре порта: один выход постоянного тока мощностью 150 Вт, два порта USB-C с поддержкой выходной мощности до 140 Вт и один порт USB Type-A с выходной мощностью до 30 Вт.

Однако общая мощность устройства ограничена 150 Вт, поэтому два ноутбука мощностью 140 Вт зарядить не получится.

Устройство оснащено 1,47-дюймовым TFT ЖК-дисплеем, который отображает статистику мощности для каждого порта.

Через приложение для смартфона можно установить беспроводное соединение с зарядным устройством и просмотреть ту же информацию на большом экране. Также можно настроить эффекты RGB-подсветки для окошка на устройстве.

Зарядное устройство REDMAGIC DAO имеет компактные размеры 101 x 71 x 35 мм и весит 870 граммов. В комплект поставки входят адаптер переменного тока, кабель USB-C — USB-C, кабель питания постоянного тока и чехол.

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