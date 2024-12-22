Huawei выпустила дешевую версию своего флагмана Pura 70 Ultra

Huawei объявила о значительном снижении цен на свой флагманский смартфон Pura 70 Ultra, благодаря выходу более дешёвого варианта.

Речь идет о версии с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, которую оценили в 7499 юаней (около 105 000 руб.). Ранее этот смартфон был доступен только с 16 ГБ оперативной памяти.

С момента выхода в начале года Pura 70 Ultra получил положительные отзывы за инновационный дизайн и отличные камеры, а его мировые продажи уже превысили 10 миллионов единиц.

Также Huawei снизила цены на версии с 16 ГБ оперативной памяти: модель с 512 ГБ теперь стоит 7999 юаней, а топовая версия с 1 ТБ — 8999 юаней. Скидки также коснулись других моделей из серии Pura 70, что делает их конкурентоспособными на рынке.

Смартфон Pura 70 Ultra оборудован 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и мощной камерой с тремя объективами. Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку.