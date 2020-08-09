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Huawei вынуждена остановить производство чипов из-за санкций

09.08.2020 15:27

А недавно представитель китайской компании заявлял о возможном переходе всех устройств бренда на собственную операционную систему.
Спустя несколько дней после этого заявления выяснилось, что Huawei вынуждена остановить производство чипов из-за санкций со стороны США.

Сборку процессоров производитель прекратит уже в следующем месяце. Речь идет о чипах Kirin, созданных для флагманских моделей смартфонов.

Несмотря на то, что это собственные процессоры китайской компании, ключевые комплектующие в них американские и без них компания больше не сможет выпускать чипы.

Для Huawei американская компания HiSilicon поставляет и разрабатывает микросхемы, а в связи с тем, что власти США запрещают американским компаниям сотрудничать с Huawei, последняя вынуждена отказаться от поставки микросхем.

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