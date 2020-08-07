Huawei переведет все устройства на собственную HarmonyOS

Китайская компания вынуждена была разработать собственную операционную систему, которая стала альтернативой Android.

Это произошло на фоне санкций со стороны властей США, которые запретили производителю пользоваться американскими технологиями.

В связи с этим компания предлагает на рынке свои смартфоны на базе Android, но при этом без сервисов Google.

При этом собственная ОС с названием HarmonyOS. Она является универсальной и может быть использована во всех устройствах, включая смартфоны, телевизоры, фитнес-браслеты и т.д.

В связи с тем, что санкции с Huawei Америка снимать не собирается, в китайской компании задумались о переводе всех своих устройств на собственную операционную систему, которая пока используется только в телевизорах.

О возможном переводе всех устройств на HarmonyOS заявил генеральный директор Huawei Юй Чэндун.