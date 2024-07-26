Huawei уже создала и тестирует прототип Z-образного смартфона

Ранее представители китайской компании официально подтвердили разработку такого смартфона, теперь инсайдеры сообщают новые подробности о сроках запуска новинки.

Huawei ведет разработку уникального смартфона с двумя шарнирами, который сможет складываться втрое, открывая новую эру в мире складных устройств. Прототип этой инновационной «раскладушки» уже готов, и планируется начать массовое производство возможно уже к концу года.

Компания работает над этим проектом уже пять лет, получив патент на устройство с двумя шарнирами в 2022 году. Новые устройства будут иметь возможность раскладываться втрое, что значительно увеличит площадь внутреннего дисплея.

Huawei, несмотря на ограничения на международном рынке из-за торговых споров, стала лидером по продажам складных смартфонов в первом квартале этого года, захватив 35% рынка. Тем не менее ее продажи в основном фокусируются на китайском рынке.