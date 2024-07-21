Генеральный директор HUAWEI подтвердил разработку Z-образного смартфона

Huawei подтвердила разработку складывающегося смартфона, который может увеличиваться в размерах в три раза. Генеральный директор компании, Ричард Ю, не отрицал эти слухи во время прямой трансляции и подтвердил, что Huawei работает над таким устройством.

По информации, полученной от инсайдеров, известного информатора Digital Chat Station, устройство Huawei будет оснащено двумя шарнирами и процессором Kirin серии 9. Ожидается, что этот смартфон принесет в отрасль смартфоностроения несколько новых технологий.

По слухам, устройство сможет раскладываться в планшет с диагональю экрана около 10 дюймов, а в сложенном виде будет иметь размеры, сравнимые с обычными смартфонами. Официальный анонс этого устройства ожидается в сентябре текущего года.