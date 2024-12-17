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Huawei уже работает над новым поколением Mate XT с тремя экранами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Хотя многие производители пока только рассматривают возможность выпуска таких устройств, компания уже работает над новым поколением смартфона с тремя экранами.

Huawei уже работает над новым поколением Mate XT с тремя экранами

В сентябре этого года Huawei представила трёхскладной смартфон Mate XT, который произвёл впечатление своим уникальным дизайном и функциями искусственного интеллекта.

Теперь ожидается, что в следующем году выйдет новый тройной складной смартфон с улучшенными характеристиками, предположительно под названием Mate XT 2.

Некоторые источники утверждают, что новое устройство исправит недостатки предшественника и предложит более прочную конструкцию.

Huawei уже зарекомендовала себя как первый в мире производитель трёхскладных телефонов и продолжает удивлять пользователей инновациями.

Хотя компания пока не подтвердила эти слухи, интерес к Mate XT остаётся высоким. Кроме того, другие производители, такие как Samsung, Xiaomi и Honor, также планируют выпустить свои складные устройства, что усиливает конкуренцию на этом рынке.

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