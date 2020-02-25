Huawei создаст в России платформу для создания искусственного интеллекта

Huawei в России планирует привлечь институты и разработчиков для создания системы искусственного интеллекта (ИИ).

Для начала будет создана площадка для разработки ИИ, на которой смогут работать свыше 100 тыс. партнеров и более 20 университетов, занимающихся разработкой алгоритмов искусственного интеллекта.

Ожидается, что к 2025 году инициатива для исследований и разработок ИИ позволит создать экосистему, которая ляжет в основу цифрового трансформации экономики РФ.

В основе платформ для ИИ будет лежать процессоры Ascend, которые уже активно используются.

На их базе уже создано более 500 проектов в разных сферах, среди которых телекоммуникация, энергетика и транспорт.