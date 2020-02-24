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Huawei представила новый планшет MatePad Pro с беспроводной зарядкой

25.02.2020 00:19

Huawei после презентации своего раскладного смартфона и флагманского ноутбука показала свой новый планшет со стилусом и отдельной подключаемой клавиатурой.

Помимо этого, новинка стала первыми в мире планшетом с поддержкой беспроводной зарядки.

Новый планшет Huawei MatePad Pro получил самые передовые технологии компании. Так, в нем установлен процессор Kirin 990, который дополнили 6 ГБ оперативной памяти 128 ГБ постоянной и это в самой младшей конфигурации.

 

Помимо этого, под «капотом» аппарата установили аккумулятор на 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Беспроводную зарядную площадку можно использовать 15-ваттную, причем встроенная катушка зарядки способна не только принимать заряд, но также и отдавать его другим устройствам.

Дисплей в MatePad Pro 5G 10,8-дюймовый с отверстием под 8 Мп фронтальную камеру. На тыльной стороне разместили 13 Мп основную камеру, и есть еще вторая вспомогательная, но ее параметры не раскрыли.

Есть также стилус M-Pencil, который распознает 4069 уровней нажатий. Помимо этого, планшет получит стереодинамики Harman Kardon, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C.

Продажи новинки начнутся позже, но когда именно пока не объявлено, при этом цены на новинку уже озвучили:

Huawei MatePad Pro WiFi версия 6/128 ГБ — 549 евро

Huawei MatePad Pro WiFi версия 8/256 ГБ — 649 евро

Huawei MatePad Pro LTE версия 6/128 ГБ — 699 евро

Huawei MatePad Pro LTE версия 8/256 ГБ — 699 евро

Самой дорогой модификацией будет комплектация Huawei MatePad Pro LTE 8/256 ГБ+ M-Pencil +, в которой предложат обложку из кожи, а за нее придется заплатить 749 евро.

Клавиатура отдельно будет предлагаться за 129 евро, чехол за 39 евро, а стилус M-Pencil за 99 евро. Работать MatePad Pro будет под управлением ОС Android 10 с оболочкой EMUI 10.

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