Huawei презентовала беспроводную колонку Sound X

Huawei презентовала беспроводную колонку Sound X28.03.2020 11:05
Huawei на большом мероприятии показала не только новую серию камерофонов, но также и премиальную колонку Huawei Sound X.
Акустическая система выполнена в премиальном дизайне из качественных материалов. Само устройство разработали вместе с компанией Devialet.
В Huawei Sound X симметрично установили два динамика и два сабвуфера по 30 Вт каждый.
Передача сигнала на колонку может происходить не только через Bluetooth, но также через Wi-Fi причем в последнем варианте качество звука будет лучше, а задержка меньше.
Со смартфонами Huawei колонка будет связываться по быстрому протоколу HUAWEI Share, а для работы с другими аппаратами используется стандартная система с поиском по Bluetooth.
О ценах и дате выхода Huawei Sound X пока ничего не сообщают.
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