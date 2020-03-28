Huawei презентовала беспроводную колонку Sound X

Huawei на большом мероприятии показала не только новую серию камерофонов, но также и премиальную колонку Huawei Sound X.

Акустическая система выполнена в премиальном дизайне из качественных материалов. Само устройство разработали вместе с компанией Devialet.

В Huawei Sound X симметрично установили два динамика и два сабвуфера по 30 Вт каждый.

Передача сигнала на колонку может происходить не только через Bluetooth, но также через Wi-Fi причем в последнем варианте качество звука будет лучше, а задержка меньше.

Со смартфонами Huawei колонка будет связываться по быстрому протоколу HUAWEI Share, а для работы с другими аппаратами используется стандартная система с поиском по Bluetooth.

О ценах и дате выхода Huawei Sound X пока ничего не сообщают.