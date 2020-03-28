Huawei представила обновленные умные очки

Huawei новые очки разрабатывала совместно с Gentle Monster. Первую версию «умных» очков тоже создавали при участии этой компании.

Одновременно с серией Huawei P40 были представлены обновленные очки Huawei x Gentle Monster. Первая их версия появилась в сентябре 2019 года, а теперь показали версию 2020 модельного года.

На презентации показали Smart MYMA 01 и Smart HER 01, которые отличаются оправой.

Huawei x Gentle Monster получили линзы с фильтрами от ультрафиолетового излучения, а также динамики и микрофон. Сами очки работаю как гарнитура, и через них можно отвечать на вызов.

Также новая версия очков позволяет вести разговор через сопряжённый смартфон, не задействовав саму гарнитуру.

Еще очки получили систему шумодавления. Smart MYMA 01 и Smart HER 01 пока только представлены, но их дату продаж и цену не озвучили.