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Huawei представила обновленные умные очки

28.03.2020 11:03

Huawei новые очки разрабатывала совместно с Gentle Monster. Первую версию «умных» очков тоже создавали при участии этой компании.
Одновременно с серией Huawei P40 были представлены обновленные очки Huawei x Gentle Monster. Первая их версия появилась в сентябре 2019 года, а теперь показали версию 2020 модельного года.

На презентации показали Smart MYMA 01 и Smart HER 01, которые отличаются оправой.

Huawei x Gentle Monster получили линзы с фильтрами от ультрафиолетового излучения, а также динамики и микрофон. Сами очки работаю как гарнитура, и через них можно отвечать на вызов.

Также новая версия очков позволяет вести разговор через сопряжённый смартфон, не задействовав саму гарнитуру.

Еще очки получили систему шумодавления. Smart MYMA 01 и Smart HER 01 пока только представлены, но их дату продаж и цену не озвучили.

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