Huawei представила обновленную версию своего флагманского ноутбука

Сегодня в Барселоне должна была открыться выставка MWC, но ее отменили из-за угрозы заражения посетителей короновирусом, к тому же еще до отмены мероприятия китайские производители начали отказываться от выставки.

Но презентации новинок компании решили не переносить. Они, как и планировалось, пройдут до конца февраля.

Сегодня был представлен флагманский смартфон от Sony. Позже Huawei показала свои новинки. Среди них оказался и улучшенный ноутбук MateBook X Pro.

В его основе теперь лежат процессоры десятого поколения вплоть до Core i7-10510U и видеокарта NVIDIA GeForce MX250.

Оперативной памяти в модели установили 16 ГБ.

Внешне модель не изменилась, но в ней обновили систему охлаждения и добавили новый цвет – зелёный.

Батарея в новинке ёмкостью 56 Вт·ч, есть сканер отпечатка пальца, который находится в кнопке питания, а также USB Type-A, два USB Type-C и 3,5 мм разъем для гарнитуры.



MateBook X Pro, как и ранее, оснащен 13,9-дюймовым дисплеем, который занимает 91% площади верхней панели.

Соотношение сторон экрана 3:2, а разрешение матрицы составляет 3000х2000 пикселей. Сам экран сенсорный с поддержкой десятиточечного мультитача.

Предлагаться новинка будет в версиях: Core i5/16 ГБ ОЗУ/SSD 512 ГБ; Core i5/GeForce MX250/16 ГБ ОЗУ/SSD 512 ГБ и Core i7/GeForce MX250/16 ГБ ОЗУ/SSD 1 ТБ.

Стоимость конфигураций составит 1499 евро, 1699 евро и 1999 евро соответственно.