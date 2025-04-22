Huawei представила бюджетный смартфон Enjoy 80 с 512 ГБ памяти

Компания Huawei официально анонсировала в Китае смартфон Enjoy 80 — первую модель в новой линейке Enjoy 80. Новинка не поддерживает 5G, но предлагает широкий набор характеристик по доступной цене и уже доступна для покупки на китайском рынке.

Huawei Enjoy 80 оснащён 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1604 × 720 пикселей), частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. В качестве средства биометрической защиты используется боковой сканер отпечатков пальцев.

Устройство работает на базе процессора Kirin 710A, ориентированного на энергосбережение и стабильную производительность в рамках 4G-сетей. Смартфон поставляется с операционной системой HarmonyOS 4.0, 8 ГБ оперативной памяти и объёмом хранилища до 512 ГБ.

Аккумулятор ёмкостью 6620 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт. Основная камера получила датчик на 50 мегапикселей, фронтальная камера — 8 мегапикселей. Модель ориентирована на повседневные фото- и видеозадачи.

Среди других особенностей — защита от пыли и брызг по стандарту IP64, наличие Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, ИК-порта и разъёма для наушников 3,5 мм. Модель не оснащена модулем NFC, но включает выделенную кнопку Enjoy X Key для быстрого доступа к функциям.

Толщина стандартной версии составляет 8,25 мм при весе 203 г, а вариант с кожаным покрытием — 8,33 мм и 206 г соответственно. Смартфон предлагает расширенные возможности хранения и автономности, оставаясь при этом в сегменте доступных устройств.