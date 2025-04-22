Эксперты назвали настройку на смартфоне, которая угрожает скорости Wi-Fi

Причиной медленного интернета на смартфоне может быть не качество сети, а настройки самого устройства. Об этом сообщили эксперты, указав на распространённую ошибку, которую совершают многие пользователи.

Одним из факторов снижения скорости связи становится частое ручное переключение между Wi-Fi и мобильными данными. Такие действия вызывают лишние соединения и нестабильную загрузку страниц. Также негативно влияет включённый Wi-Fi при слабом сигнале — в этом случае устройство удерживается на нестабильной сети, что мешает воспроизведению видео и работе приложений.

Среди других причин специалисты называют активный «умный» переключатель сети. Эта функция должна автоматически выбирать лучший источник интернета, но на практике часто вызывает ненужные переходы между сетями и снижает скорость соединения.

Дополнительную нагрузку создают приложения, работающие в фоновом режиме и использующие интернет-ресурсы без ведома пользователя. Кроме того, накопленные файлы кэша могут замедлять работу браузера и запуск сайтов.

Для повышения скорости связи эксперты рекомендуют отключить автоматическое подключение к слабым Wi-Fi сетям в настройках смартфона, а также при необходимости перезапустить роутер. Также стоит убедиться, что не активированы режимы экономии трафика, которые могут ограничивать пропускную способность.