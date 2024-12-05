Huawei получила 6,7 миллиона предварительных заказов на Mate 70

Генеральный директор Huawei подтвердил, что серия Mate 70 собрала более 6,7 миллиона предварительных заказов. Хэ Ган сообщил об этом в интервью, добавив, что команда по поставкам активно работает, чтобы удовлетворить высокий спрос.

По словам Хэ Гана, флагманские смартфоны пользуются популярностью на китайском рынке. Однако из-за большого числа заказов сейчас наблюдается небольшой дефицит поставок.

Он успокоил покупателей, отметив, что ситуация не так критична, как с Mate 60 в прошлом году, и продажи скоро нормализуются.

Генеральный директор отметил, что цепочка поставок работает сверхурочно, чтобы как можно быстрее произвести и доставить устройства.

Он также прокомментировал проблему с повышением цен со стороны сторонних продавцов на новую серию. Huawei принимает меры, чтобы предотвратить такие ситуации, и рекомендует покупателям сохранять учётные записи и удостоверения личности для покупок.

Серия Huawei Mate 70 поступила в продажу 4 декабря и была распродана в течение нескольких часов. Компания планирует возобновить продажи и пополнить запасы, что подтверждает интерес потребителей к новинке.