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Huawei получила 6,7 миллиона предварительных заказов на Mate 70

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Генеральный директор Huawei подтвердил, что серия Mate 70 собрала более 6,7 миллиона предварительных заказов. Хэ Ган сообщил об этом в интервью, добавив, что команда по поставкам активно работает, чтобы удовлетворить высокий спрос.

Huawei получила 6,7 миллиона предварительных заказов на Mate 70

По словам Хэ Гана, флагманские смартфоны пользуются популярностью на китайском рынке. Однако из-за большого числа заказов сейчас наблюдается небольшой дефицит поставок.

Он успокоил покупателей, отметив, что ситуация не так критична, как с Mate 60 в прошлом году, и продажи скоро нормализуются.

Генеральный директор отметил, что цепочка поставок работает сверхурочно, чтобы как можно быстрее произвести и доставить устройства.

Он также прокомментировал проблему с повышением цен со стороны сторонних продавцов на новую серию. Huawei принимает меры, чтобы предотвратить такие ситуации, и рекомендует покупателям сохранять учётные записи и удостоверения личности для покупок.

Серия Huawei Mate 70 поступила в продажу 4 декабря и была распродана в течение нескольких часов. Компания планирует возобновить продажи и пополнить запасы, что подтверждает интерес потребителей к новинке.

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