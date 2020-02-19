Huawei P40 и P40 Pro 5G появились в базе данных TENAA

Новые флагманы китайской компании будут представлены 23 февраля в рамках пресс-конференции, организованной Huawei.

На мероприятии анонсируют не только Huawei P40 и P40 Pro 5G, но и другие новинки.

Недавно смартфоны появились в базе данных TENAA, которая подтвердила, что оба смартфона будут иметь поддержку работы в сетях пятого поколения.

До сих пор не понятно, какой процессор установят в устройства, так как это может быть, как обычный Kirin 990 с отдельным модемом Balong 5000 5G, как и версия Kirin 990 5G.