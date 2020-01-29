Huawei P40 в Европе получит ценник как в Китае

Huawei нашла способ, как привлечь европейских покупателей к своим новым смартфонам без сервисов Google.

Как удалось узнать авторитетному сетевому информатору RODENT950, новые смартфоны серии Huawei P40 в Европе будут предлагаться по тем же ценам, что и в Китае.

По данным источника, смартфоны Huawei P40 Premium или Huawei P40 Pro Premium в Европе будут стоить 1 200 евро.

Цена на Huawei P40 и Huawei P40 Pro будет на уровне текущих Huawei P30.

Насколько данная информация является правдивой пока неизвестно, а все подробности про смартфоны раскроют на специальном мероприятии в конце марта в Париже.