Huawei P40 в Европе получит ценник как в Китае

Huawei P40 в Европе получит ценник как в Китае29.01.2020 13:45
Huawei нашла способ, как привлечь европейских покупателей к своим новым смартфонам без сервисов Google.
Как удалось узнать авторитетному сетевому информатору RODENT950, новые смартфоны серии Huawei P40 в Европе будут предлагаться по тем же ценам, что и в Китае.
По данным источника, смартфоны Huawei P40 Premium или Huawei P40 Pro Premium в Европе будут стоить 1 200 евро.
Цена на Huawei P40 и Huawei P40 Pro будет на уровне текущих Huawei P30.
Насколько данная информация является правдивой пока неизвестно, а все подробности про смартфоны раскроют на специальном мероприятии в конце марта в Париже.
Источник назвал главные отличия Huawei P40, P40 Pro и P40 Plus
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