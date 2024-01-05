Huawei Nova 12 и Nova 12 Pro поступили в продажу на китайском рынке

Сегодня в Китае начали продаваться смартфоны Huawei Nova 12 и Nova 12 Pro. Эти смартфоны среднего ценового сегмента имеют новейшие процессоры Kirin, изысканный дизайн и операционную систему HarmonyOS 4.0.

Стоимость Huawei Nova 12 начинается от 2999 юаней или около 38 тыс. рублей за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти и достигает 3399 юаней или 43 тыс. рублей за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Модель Pro стоит от 43 тыс. рублей за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти и доходит до 55 тыс. рублей за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Обе модели предлагают несколько цветовых вариантов. Nova 12 доступен в трех стильных оттенках: синий, золотисто-черный и белая сакура, а Pro модель предлагает четыре привлекательных варианта: синий, золотисто-черный, белая и розовая сакура.

Приобрести их можно в официальном магазине Huawei в Китае.