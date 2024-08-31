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Huawei научил свои смарт-часы выявлять заболевания по кашлю

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Huawei продолжает развивать медицинские технологии в носимых устройствах. В сентябре ожидается запуск новой технологии мониторинга артериального давления, но компания также работает над другими инновациями.

В системе Huawei Trusense анонсированы улучшения в сенсорах и алгоритмах, которые позволят обнаруживать респираторные заболевания, просто прислушиваясь к кашлю.

Компания собрала образцы различных звуков и физиологические данные, чтобы определить риск легочных инфекций и хронической обструктивной болезни легких.

Кроме того, Huawei разрабатывает высокоточные датчики для мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы. Эти усовершенствования помогут выявлять сердечно-сосудистые риски, опираясь на передовые технологии.

Huawei сотрудничает с европейским проектом iCARE4CVD, который исследует сердечно-сосудистые заболевания, инвестируя более 20 миллионов евро за пять лет.

Между тем, компания Google также планирует внедрить технологию определения заболеваний по кашлю.

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