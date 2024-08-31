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Компания Google внедрит технологию определения заболеваний по кашлю

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Google совместно с индийской компанией Salcit Technologies разрабатывает технологию, которая сможет определять состояние здоровья человека по его кашлю.

Компания Google внедрит технологию определения заболеваний по кашлю

Эта модель, названная Google HeAR (Health Acoustic Representations), была обучена на основе 300 миллионов аудиозаписей, включая кашель, насморк и затруднённое дыхание, пишет Bloomberg.

Технология поможет выявлять потенциальные заболевания, такие как туберкулёз, и не заменит врачей, но обеспечит предупреждение о возможных проблемах со здоровьем.

Это особенно важно для людей в регионах с ограниченными медицинскими услугами. Пока неясно, будет ли функция доступна только на устройствах Google или в виде отдельного приложения для всех пользователей.

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