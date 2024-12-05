Huawei Mate 70 Pro+ дважды разбил плитку, падая с высоты 2 метров

Huawei Mate 70 Pro+ показал свою прочность в недавнем тесте на падение. Смартфон, упавший с высоты 2 метров, разбил плитку, но остался целым и без царапин.

Блогер на Weibo протестировал этот телефон и отметил, что он оказался более прочным, чем предшественники, даже по сравнению с Apple iPhone. У Mate 70 Pro+ есть прочная средняя рамка, которая защищает устройство со всех сторон.

В ходе теста пользователь дважды уронил телефон, и к его удивлению, Mate 70 Pro+ не получил повреждений. Даже на средней части корпуса, которая соприкасалась с землёй, остались лишь небольшие царапины.

Телефон изготовлен из нового глянцевого титанового базальта, который очень прочный. Он состоит из нейлона и стекла Kunlun второго поколения, что делает его в 20 раз более устойчивым к падениям.

Кроме того, такая конструкция повышает устойчивость к износу и ударам в 5 раз. Все эти материалы делают Mate 70 Pro+ очень надёжным.

Серия Huawei Mate 70 впечатляет не только своей производительностью, но и дизайном и долговечностью. Устройство также предлагает отличные функции камеры и инструменты искусственного интеллекта, что делает его ещё более привлекательным для пользователей.