Huawei Mate 70 не вызвал ажиотаж среди покупателей

Линейка Huawei Mate 70 была представлена с множеством новых функций, однако, по данным Reuters, вокруг этих смартфонов не наблюдается значительного ажиотажа. Это может негативно сказаться на доходах компании в четвёртом квартале 2024 года.

Аналитики Jefferies отметили, что интерес к моделям Mate 70 в онлайн-дискуссиях и социальных сетях значительно ниже, чем ожидалось. Они прогнозируют снижение продаж новых устройств, ссылаясь на результаты серии Pura 70, проданных всего в количестве около 5 миллионов штук.

Некоторые эксперты считают, что общий объём продаж Mate 70 может оказаться ниже, чем у предыдущей модели Mate 60, что также может положительно сказаться на конкурентах, таких как iPhone.

Несмотря на наличие мощных характеристик, Huawei Mate 70 предлагает лишь небольшие улучшения по сравнению с предшественниками.

Аналитик Canalys Тоби Чжу сообщил, что потребители не проявили большого интереса к новинкам компании, но все изменится.

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