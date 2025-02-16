Huawei изменит технологии отпечатков пальцев в новой серии Pura 80

В новых смартфонах Pura 70 от Huawei встроены датчики отпечатков пальцев в дисплей. Однако в их преемниках, Pura 80, эти датчики могут отсутствовать.

Вместо этого компания рассматривает переход на технологии, чувствительные к нажатию, похожие на те, что используются в iPhone.

В Pura 70, 70 Pro и 70 Ultra датчики находятся в OLED-дисплеях, но, по информации инсайдера, в Pura 80 их может быть меньше. Вместо этого считыватели отпечатков пальцев могут быть встроены в кнопки включения, как в более простых моделях.

Huawei также планирует добавить новую кнопку, аналогичную «Управлению камерой» от Apple, с дополнительными функциями, включая разблокировку отпечатков пальцев.

Ожидается, что новые устройства появятся в середине 2025 года и могут быть использованы в будущих моделях, таких как Mate 70 или складной Mate X6.