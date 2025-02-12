Huawei Pura 80 Ultra выйдет на рынок с улучшенной обработкой изображений

Huawei готовит к выпуску смартфон Pura 80 Ultra, который будет сосредоточен на возможностях обработки изображений.

По информации надежного источника Weibo Digital Chat Station, устройство будет использовать 50-мегапиксельный 1-дюймовый основной датчик с переменной диафрагмой и перископический телеобъектив с конфигурацией RYYB.

Конфигурация RYYB, отличающаяся от стандартной RGGB, лучше подходит для съемки в условиях низкой освещенности, обеспечивая более яркие изображения, хотя иногда может страдать точность цветопередачи.

Huawei уже имеет опыт работы с этой технологией, что предполагает, что компания сможет решить возможные проблемы с цветами.

Кроме того, вся серия Pura 80 Ultra будет оснащена диафрагмой с переменным фокусным расстоянием, что обеспечит достаточное количество света для основного сенсора.

Ранее Huawei уже использовала аналогичные технологии в модели Pura 70 Ultra, которая продемонстрировала хорошие результаты в любых условиях освещения.