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Huawei Pura 80 Ultra выйдет на рынок с улучшенной обработкой изображений

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Huawei готовит к выпуску смартфон Pura 80 Ultra, который будет сосредоточен на возможностях обработки изображений.

По информации надежного источника Weibo Digital Chat Station, устройство будет использовать 50-мегапиксельный 1-дюймовый основной датчик с переменной диафрагмой и перископический телеобъектив с конфигурацией RYYB.

Конфигурация RYYB, отличающаяся от стандартной RGGB, лучше подходит для съемки в условиях низкой освещенности, обеспечивая более яркие изображения, хотя иногда может страдать точность цветопередачи.

Huawei уже имеет опыт работы с этой технологией, что предполагает, что компания сможет решить возможные проблемы с цветами.

Кроме того, вся серия Pura 80 Ultra будет оснащена диафрагмой с переменным фокусным расстоянием, что обеспечит достаточное количество света для основного сенсора.

Ранее Huawei уже использовала аналогичные технологии в модели Pura 70 Ultra, которая продемонстрировала хорошие результаты в любых условиях освещения.

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