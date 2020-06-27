Российские подразделения китайских компаний объявили о специальных предложениях и акциях, в рамках которых можно существенно сэкономить на устройствах.

Специальные предложения распространяются на смартфоны и другие устройства компаний до 29 июня.

Несколько дней Huawei и Honor в РФ распродают устройства со скидками до 50% в рамках акции с названием «Летний киберпонедельник».

Например, бренд Honor предлагает выгоду до 8 тыс. рублей и действует она на смартфон View 30 Pro. При покупке этой модели можно еще получить подарок в виде фитнес-браслета или наушников.

Максимальная скидка от компании Huawei на устройства составит 10 тыс. рублей и такая скидка будет на смартфон Huawei P40.

Хорошие скидки действуют и на модели Honor 30s, Honor 30 Pro+, Honor 30, ноутбук Huawei MateBook и др.

Также стоит отметить, что помимо скидки на ноутбук MateBook покупатель получит беспроводную колонку в подарок, которая в отдельности стоит 3 600 рублей.