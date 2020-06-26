98-дюймовый телевизор Redmi Max 98 поставил рекорд продаж

Бренд Redmi сегодня сообщил об успехах нового телевизора на рынке.

Как рассказали представители компании, им удалось поставить рекорд продаж, когда было всего за несколько часов реализовано 1,5 тыс. таких телевизоров.

98-дюймовая панель оказалась очень востребованной, ведь бренд стал первым которому удалось в Китае продать такой объём телевизоров.

Обычно столько телевизоров другие компании продают за год. Первые 1 000 Redmi Max 98 смогли продать в первые минуты и в результате за 10 часов показатель составил 1 500 экземпляров.

Напомним, что модель имеет ценник 2 825 долларов. Этот телевизор был представлен в конце марта и более подробно о нем «Астера» писала ранее.