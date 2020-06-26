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98-дюймовый телевизор Redmi Max 98 поставил рекорд продаж

26.06.2020 16:02

Бренд Redmi сегодня сообщил об успехах нового телевизора на рынке. 98-дюймовый телевизор Redmi Max 98 поставил рекорд продаж
Как рассказали представители компании, им удалось поставить рекорд продаж, когда было всего за несколько часов реализовано 1,5 тыс. таких телевизоров.

98-дюймовая панель оказалась очень востребованной, ведь бренд стал первым которому удалось в Китае продать такой объём телевизоров.

Обычно столько телевизоров другие компании продают за год. Первые 1 000 Redmi Max 98 смогли продать в первые минуты и в результате за 10 часов показатель составил 1 500 экземпляров.

Напомним, что модель имеет ценник 2 825 долларов. Этот телевизор был представлен в конце марта и более подробно о нем «Астера» писала ранее.

 

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