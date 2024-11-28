Huawei готовит к выходу глобальную версию смартфона Nova 13i

Huawei уже представила новый смартфон серии Mate 70, теперь производитель готовит к выходу новые устройства, в числе которых и Nova 13i. Этот телефон появился в международных базах данных сертификации, что указывает на его приближающийся запуск.

Серия Nova 13 уже была представлена в Китае и включает две модели: Standard и Pro, которые обладают новыми функциями искусственного интеллекта.

Ожидается, что Huawei планирует выход этих смартфонов на мировой рынок. Nova 13i зарегистрирован в сертификационных системах NBTC, TUV и EEC, что позволит его продажу в различных регионах.

Сертификация NBTC требуется для продажи в Таиланде, TUV — для Германии, а EEC — для стран Европейского Союза. Nova 13i поддерживает 4G LTE и имеет номер модели CTR-L91, однако не защищён от воды.

Пока нет подробной информации о характеристиках нового устройства, но предполагается, что оно может унаследовать дизайн и некоторые функции моделей Nova 13/Pro. В ближайшее время будут доступны новые данные о Nova 13i.