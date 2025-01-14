Huawei Enjoy 70X устанавливает рекорды продаж

Смартфон Huawei Enjoy 70X, который вышел 3 января и поступил в продажу 10 января, удивил рынок — он разошелся тиражом более 120 000 единиц всего за 72 часа.

Это самый быстрый рост продаж среди моделей Huawei Enjoy, которые ранее имели скромные показатели.

Инсайдеры сообщают, что такие высокие продажи открывают новые возможности для компании, особенно в сегменте начального уровня.

Enjoy 70X выделяется на фоне конкурентов благодаря флагманским функциям, таким как чипсет Kirin 8000A 5G, поддержка спутниковой связи и 50-мегапиксельная камера.

Смартфон также предлагает пользователям возможность отправлять сообщения через спутник, что полезно в зонах с плохим покрытием. Аккумулятор на 6100 мАч с быстрой зарядкой обеспечивает длительное время работы устройства.