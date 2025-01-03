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Huawei представила смартфон Enjoy 70X с NFC и быстрой кнопкой Х

Автор На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

3 января 2025 года компания Huawei анонсировала новый смартфон Enjoy 70X, который предлагает множество впечатляющих функций, включая поддержку спутниковой связи.

Huawei представила смартфон Enjoy 70X с NFC и быстрой кнопкой Х

Устройство оснащено AMOLED-дисплеем, процессором Kirin 8000A 5G и основной камерой на 50 Мп, а также большой батареей ёмкостью 6100 мАч.

Enjoy 70X доступен в четырёх цветах и имеет тонкие рамки с изогнутым экраном. Он поддерживает функции защиты глаз и обладает высокой устойчивостью к падениям благодаря прочному корпусу.

Смартфон работает на операционной системе HarmonyOS 4.2 и предлагает варианты памяти на 128, 256 и 512 ГБ.

Huawei представила смартфон Enjoy 70X с NFC и быстрой кнопкой Х

Одной из ключевых особенностей является спутниковая связь, позволяющая отправлять сообщения и изображения даже в условиях плохого сигнала.

Устройство также поддерживает NFC для удобных платежей и включает уникальную кнопку X для быстрого доступа к важным функциям.

Enjoy 70X можно предзаказать уже сейчас, а официальные продажи начнутся 10 января. Цены на устройство начинаются от 1799 юаней (около 24 200 руб.) за модель со 128 ГБ памяти.

Huawei представила смартфон Enjoy 70X с NFC и быстрой кнопкой Х Huawei представила смартфон Enjoy 70X с NFC и быстрой кнопкой Х

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